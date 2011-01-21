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Dünya

YEMEN'DE GÖSTERİLER SÜRÜYOR SANA (A.A)

21 Ocak 2011 01:22

-YEMEN'DE GÖSTERİLER SÜRÜYOR SANA (A.A) - 20.01.2011 - Yemen'de geçen hafta sonunda, Tunus halkına destek amacıyla başlatılan gösteriler devam ederken, iktidarın çekilmesini isteyen protestocular hükümetin gündeme getirdiği reformları da reddetti.  Ülkenin güneyindeki Taiz kentinde toplanan binlerce protestocu, cumhurbaşkanının görev süresinin kısaltılmasını da içeren reform paketinin yetersiz olduğu yönünde sloganlar attı.  Ülkedeki muhalefet partileri, cumartesi günü bir toplantı yaparak reform önerisini tartışacak. İslami eğilimli parti olan "Islah"ın başkanı ve aynı zamanda muhalefet partilerinin koalisyonunun da başında bulunan Muhammed el Sabri, anayasal reformlar istediklerini, ancak bugünkü yöneticilerin de gitmesi gerektiğini söyledi. Bugünkü yöneticilerin, görevlerini çocuklarına devrederek çekilmeleri gibi yöntemlerle ancak varolan yolsuzluk düzenlerini sürdürmelerinin sağlanabileceğini belirten El Sabri, "Ülkemizin geleceği için, özgürlük için gösterileri devam ettirmeye, gerekirse sokaklarda uyumaya hazırız" diye konuştu.    Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, 32 yıldır görevde. Uzmanlara göre, ülkedeki aşiret yapısı nedeniyle gösterilerin ülke çapında topyekün ayaklanmaya dönüşmesi mümkün görünmüyor.

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