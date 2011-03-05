-YEMEN'DE GÖSTERİLER SONLANMIYOR SANA (A.A) - 05.03.2011 - Yemen'de binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı gösterilere devam ediyor. Başkent Sana, Aden ve Taiz ile Hadramavt kentlerinin meydanlarında toplanan göstericiler, kuzeydeki Harf Sofyan kentinde dün yapılan gösteriler sırasında 4 kişinin ölmesiyle ilgili soruşturma açılması talebinde bulundular. Gösterilerde, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidardan çekilmesi talepleri de dile getirildi. Bu arada, Salih'in iktidardaki Kongre Partisi'nden birkaç üyenin bugün istifa ettiği belirtildi. Yemen hükümeti ayrıca, hükümet karşıtı gösterilerin odak noktaları olarak görülen Aden ve Sana'daki üniversitelerde dersleri askıya aldı.