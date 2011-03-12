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Dünya

YEMEN'DE GÖSTERİLER: 3 ÖLÜ SANA (A.A)

12 Mart 2011 19:55

-YEMEN'DE GÖSTERİLER: 3 ÖLÜ SANA (A.A) - 12.03.2011 - Yemen'de yönetim karşıtı gösteri yapanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü bildirildi. Yemen'in, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 32 yıldır bulunduğu iktidardan ayrılması talebiyle ocak ayında protestoların başlatılmasından bu yana en şiddetli çatışmalardan birine sahne olduğu belirtildi. Başkent Sana'da 2 kişinin öldüğü, ülkenin güneyindeki Mukalla kentinde ise 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun şiddet olaylarında yaşamını yitirdiği kaydedildi. İki kentte daha göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı da bildirildi. Polisin, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, kalabalığın taşlarla karşılık verdiği, çıkan çatışmada gerçek mermilerin de kullanıldığı belirtildi.  Başkentteki yaralıların geçici tıp merkezine dönüştürülen bir camiye taşındığı ifade edildi.   İçişleri Bakanlığı, protestocuları ateş açmakla suçlayarak, 161 polisin yaralandığını açıkladı. Bu arada ABD, Yemen'de artan can kaybından duyduğu endişeyi dile getirirken, sükunet çağrısında bulundu.

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