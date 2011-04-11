-YEMEN'DE GÖSTERİCİLER ÇAĞRIYI DİNLEMEDİ SANA (A.A) - 11.04.2011 - Yemen'de göstericiler Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK), Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarı devlet başkanı yardımcısına devretmesi ve muhalefetin, geçiş hükümetinin başına geçmesine izin vermesi çağrısını reddetti. Başkent Sana'da 21 Şubat'tan bu yana oturma eylemi düzenleyen göstericilerin lideri Adil El Rabi, rejimin tüm unsurlarıyla devrilmesi yönündeki temel isteklerini karşılamayan muhalefet ile iktidar arasındaki hiçbir uzlaşmayla ilgilenmediklerini belirtti. Rabi, Sana, Taiz, Hudeyde gibi büyük kentlerdeki tüm genç göstericiler adına konuştuğunu belirterek, halk hareketinin amacının hiçe sayılmasını kabul etmediklerini söyledi. KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıdan sonra yaptıkları açıklamada, Salih hükümetinin ve Yemen muhalefetinin, ülkenin "birliğini, güvenliğini ve istikrarını" ele almak üzere Suudi Arabistan'da görüşeceklerini bildirmişti. Açıklamada, KİK'in himayesinde yapılacak toplantının, "devlet başkanının, yetkilerini devlet başkanı yardımcısına devrettiğini duyurması" dahil olmak üzere ilkelere dayalı olacağı, ayrıca Yemen muhalefetinin liderliğindeki geçiş hükümetinin, anayasal reformlar ve yeni seçimlere hazırlanacağı belirtilmişti.