T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen'de göçmen dramı: 45 Somalili boğuldu

Yemen açıklarında 45 Somalili kaçak göçmenin gemilerinin batması sonucu boğularak öldüğü açıklandı.

28 Şubat 2009 02:00

Yemen açıklarında 45 Somalili kaçak göçmenin gemilerinin batması sonucu boğularak öldüğü açıklandı.

Yemen İçişleri Bakanlığı, geminin, ülkenin 60 deniz mili açıklarında battığını, olayla ilgili olarak mürettebattan 3 kişinin tutuklandığını belirtti.
 
Yetkililer, Yemen'e ulaşmaya çalışan Afrikalı kaçak göçmenlerden her yıl yüzlercesinin gemilerinin batması ya da korsan ve kaçakçı saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini bildiriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen yıl çoğu Somalili yaklaşık 44 bin kişinin yasa dışı olarak Yemen'e girdiğini kaydetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24