Yemen'de göçmen dramı: 45 Somalili boğuldu

Yemen açıklarında 45 Somalili kaçak göçmenin gemilerinin batması sonucu boğularak öldüğü açıklandı.



Yemen İçişleri Bakanlığı, geminin, ülkenin 60 deniz mili açıklarında battığını, olayla ilgili olarak mürettebattan 3 kişinin tutuklandığını belirtti.



Yetkililer, Yemen'e ulaşmaya çalışan Afrikalı kaçak göçmenlerden her yıl yüzlercesinin gemilerinin batması ya da korsan ve kaçakçı saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini bildiriyor.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen yıl çoğu Somalili yaklaşık 44 bin kişinin yasa dışı olarak Yemen'e girdiğini kaydetmişti.



