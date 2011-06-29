-YEMEN'DE ''GERİ ADIM'' SİNYALİ SANA (A.A) - 29.06.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Salih, babasının tedavi için Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra ilk kez yönetimin devrine yönelik ''geri adım'' sinyali verdi. Cumhuriyet Muhafızlarının başında bulunan Ahmed Salih, devlet televizyonuna verdiği demeçte, Devlet Başkanlığına vekalet eden Abdu Rabbu Mansur Hadi'ye desteğini yinelerken, ülkenin içinde bulunduğu kargaşadan çıkarılması için çaba sarf edeceğini açıkladı. Suudi Arabistan ve ABD'nin yoğun baskısı altındaki Ahmed Salih, Cumhuriyet Muhafızlarının sokaklardan çekilmesi ve hükümetin devri sürecinin başlatılmasına yönelik girişimlerde bulunmaktan kaçınmakla suçlanıyor. Yetkililer, Ahmed Salih'in TV'de yayımlanan açıklamasını Riyad ve Washington'un baskısı olarak yorumlarken, siyaset yorumcusu Abdullah Kubal, ''Cumhurbaşkanının oğlu büyük bir adım atmıştır, fakat yine de kağıt üzerinde kalmamalı'' dedi. Ahmed Salih'in açıklamasının bir sonuca varıp varmayacağı merak konusu olurken, muhaliflerin son bir haftadaki bütün gösterilerinde Salih'in geride kalan aile üyelerinin ve rejimin diğer üst düzey yöneticilerinin de ülkeyi terk etmesi talebi dile getirildi. AB ülkeleri, ABD ve Suudi Arabistan'ın ana endişe kaynağı ise El Kaide'nin siyasi boşluktan yararlanması olarak görülüyor. Özellikle güney bölgelerinde yaşanan kanlı eylemler ve ele geçirilen kentlerin örgütün moralini yükselttiği yorumu yapılıyor. Salih döneminde terörle mücadelede işbirliği kapsamında Washington yardımda bulunmuştu. Riyad ve Washington her geçen gün iç savaşa sürüklenen Yemen sokaklarının silahlı kabile üyelerinden arındırılması ve muhalefetin isteklerine barışçıl çözümler getirilmesine yönelik yoğun bir diplomasi uygularken, Ahmed'in babasının yokluğunda muhalif kabilelere ait köyleri hava saldırılarıyla bombalanmasına son vermesi isteniyor. Emrinde bulunan Cumhuriyet Muhafızlarınca göstericilere yapılan kanlı baskınların baş aktörü olarak görülen Ahmed, 33 yıllık Salih rejiminin Ocak ayında başlayan halk ayaklanmasından 5 ay sonra hala yerinde durabilmesinde önemli bir unsur olarak nitelendiriliyor. İnsan hakları eylemcilerine göre başkent Sana'da bugüne kadar 167 gösterici öldürüldü.