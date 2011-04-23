-YEMEN'DE GENEL GREV SANA (A.A) - 23.04.2011 - Yemen'de, muhalefetin çağrısı üzerine bugün resmi kurumlar, okullar ve özel şirketler greve gitti. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını sağlamak için baskıyı artırmak amacıyla başlatılan genel grevin yanısıra, binlerce protestocu başkent Sana ve diğer bazı vilayetlerde meydanlarda oturma eylemi yaptı. Yemen'de iki aydır gösterilere devam eden protestocular, Salih'in hemen görevden ayrılması talebinden vazgeçmiyor. Gösteriler üzerine 2013'ten sonra yeniden aday olmayacağını açıklayan Salih ise o tarihe kadar ayrılmayı ısrarla reddediyor.