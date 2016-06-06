Yemen’de esir çocuklar serbest bırakılacak



Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'in yaptığı açıklamaya göre Kuveyt'teki barış görüşmelerinde bir prensip anlaşmasına varıldı. Anlaşmaya göre taraflar çatışmalar sırasında esir aldıkları çocukları kayıtsız şartsız ailelerine teslim edecek.

Çocukların serbest bırakılması gerçekleştiği takdirde, bu Şii Husi isyancılarıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında 21 Nisan'dan beri devam eden barış görüşmelerinde elde edilen ilk somut sonuç olacak. Husi isyancıları 2015 yılı başında Yemen'in başkenti Sana ve diğer kentleri ele geçirmiş, bunun üzerine Sünni devlet başkanı Abdurrabu Mansur El Hadi ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon İran tarafından desteklenen isyancıları 2015 yılının mart ayından beri havadan vuruyor. Saldırıların sonucunda devlet başkanlığı uluslararası olarak tanınan Hadi'nin tekrar ülkenin başına geçmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre çatışmalarda en az 6 bin 400 kişi hayatını kaybetti. En az 785 çocuğun çatışmalar sırasında öldüğü, yaklaşık bin 200 çocuğun yaralandığı kaydediliyor. Birleşmiş Milletler ölen çocukların yüzde 60'ından Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonu sorumlu tutuyor. Birleşmiş Milletler Suudi koalisyonunu bu nedenle çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı kara listeye aldı. Birleşmiş Milletler koalisyona karşı savaşan Husi isyancıları da çocuk askerlerin yüzde 70'inden sorumlu tuttu. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Husi isyancıları yaklaşık 800 çocuğu zorla silah altına aldı. Bu gerekçelerle Husiler de aynı kara listeye alındı.

Yemen'de esir çocuklar üzerine varılan anlaşmaya karşın ufukta ateşkes görünmüyor. Pazartesi günü Aden Havalimanı'nda meydana gelen yeni çatışmalarda bir sivil hayatını kaybetti. Yemen güvenlik güçlerinin açıklamasına göre silahlı bir grup, havalimanında tutulan cihatçıları kurtarmak için havalimanına girmek isteyince çatışma çıktı. Açıklamaya göre çıkan çatışmada seken bir kurşun bir sivilin ölümüne neden oldu.