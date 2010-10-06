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Dünya

YEMEN'DE ENERJİ TESİSİNDE SİLAHLI SALDIRI SANA (A.A)

06 Ekim 2010 14:15

-YEMEN'DE ENERJİ TESİSİNDE SİLAHLI SALDIRI SANA (A.A) - 06.10.2010 - Yemen'in başkenti Sana yakınında enerji tesisinde düzenlenen silahlı saldırıda bir Fransızın öldüğü bildirildi.  Bir güvenlik kaynağı, saldırının, Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV'ye ait tesiste düzenlendiğini söyledi.  Kaynak, saldırıda bir Fransızın yaşamını yitirdiğini kaydetti.  Yemen'de bu sabah İngiltere Büyükelçiliği yakınında bir İngiliz diplomat konvoyuna düzenlenen havan saldırısında da yoldan geçen 3 kişi yaralanmıştı. 

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