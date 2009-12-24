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Dünya

Yemen'de El Kaide operasyonu: 30 ölü

Yemen güvenlik güçlerinin, ülkede terör örgütü El Kaide'nin militanlarına yönelik hava saldırısında 30 militanın öldüğü bildirildi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Yemen güvenlik güçlerinin, ülkenin Şabva kentindeki terör örgütü El Kaide'nin militanlarına yönelik hava saldırısında 30 militanın öldüğü bildirildi.

SANA haber ajansınına göre Yemenli bir güvenlik yetkilisi, hava saldırısının Yemen'e ve yabancı ülkelere ait petrol sahalarına saldırmayı planlayan El Kaide militanlarını hedef aldığını belirtti.

Yetkili, aralarında Arap Yarımadası'ndaki en üst düzey 2 El Kaide üyesinin de bulunduğu militanların toplantı yapmak amacıyla bir araya geldiği sırada saldırının yapıldığını sözlerine ekledi.

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