Yemen'de El Kaide alarmı

T24 - El Kaide ile savaşta, Batı'nın yeni cephesi Yemen'de durum giderek ciddileşiyor. ABD ve İngiltere, El Kaide tehdidi nedeniyle büyükelçiliklerini kapattı. İki ülke, Yemen'deki özel anti-terör polis birimine destek konusunda anlaştı.



Yemen'den, El Kaide'nin güçlü olduğu bölgelere, takviye asker gönderildiği haberi de geldi.



Militanların, Somali'den geçişini engellemek amacıyla Aden Körfezi kıyılarında güvenlik önlemleri artırılacak.



Yemen'deki El Kaide, Noel günü Amsterdam-Detroit seferinde panik yaratan saldırı girişimini üstlenmişti.



Kasım ayında Fort Hood askeri üssünde 13 askeri öldüren, Amerikalı askeri psikiyatristin de, Yemen El Kaidesi'nden bir din adamıyla temasta olduğu ortaya çıkmıştı.



Yemen'de terör endişesiyle ABD ve İngiltere büyükelçiliklerini kapattı.



İngiltere ve ABD'den destek



İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Gordon Brown ve ABD Başkanı Barack Obama'nın, Yemen polisinin terörle mücadele birimine destek verme konusunda anlaştığı bildirildi.



Brown'un makamından yapılan açıklamada, "Yemen ve Somali'de artan terör tehdidiyle mücadele için İngiltere ve ABD'nin ortak çabalarının yoğunlaştırılmasına karar verildiği ve bu girişimlerden birinin Yemen'de polisin terörle mücadele polis biriminine maddi destek vermek olduğu" kaydedildi.



Korsanlıkla mücadele için Yemen'in sahil güvenlik operasyonlarına da destek verileceği belirtilen açıklamada, polis ve sahil güvenlik güçlerinin desteklenmesi konusunda Yemen hükümeti ile görüşüldüğü ve maddi desteğin iki ülkenin Yemen için ayırdığı fondan karşılanacağı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, iki liderin Somali'de daha büyük bir barış gücüne ihtiyaç duyulduğu görüşünde oldukları ve konuya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde destek verecekleri ifade edildi.



İngiltere'nin 2011 yılında Yemen'e 161 milyon dolarlık yardım yapmayı planladığı belirtildi.



Brown, iki gün önce, "Yemen'deki radikalizmle nasıl mücadele edileceği" konusunda uluslararası topluma bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.



Konuyla ilgili açıklamada, Londra'da Afganistan ile ilgili uluslararası toplantının gerçekleştirileceği 28 Ocak'ta, Yemen konusunda bir toplantıya da ev sahipliği yapılacağı belirtilmişti.



General Petraeus Yemen'de



Bu arada Amerikan ordusunun Merkez Komutanlığı Komutanı General David Petraeus Yemen'de, Yemen Devlet Başkanı ile görüştü.



General Petraeus'un, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e Amerikan Başkanı Barack Obama'nın mektubunu verdiği belirtiliyor.



İkili, askeri işbirliğinin nasıl geliştirileceğini konuştu. Yemen Devlet Başkanı, Amerikalı komutana El Kaide ile mücadelede yardımlarından dolayı teşekkür etti ve destek sözü verdi.