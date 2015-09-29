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Dünya

Yemen'de düğüne bombalı saldırı; 130 kişi hayatını kaybetti

Koalisyon güçlerine ait savaş jetlerinin Husileri desteklediği iddia edilen vatandaşların düğününü vurduğu iddia edildi

29 Eylül 2015 17:35

Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husileri desteklediği iddia edilen vatandaşların düğününe dün hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bombardımanda en az 130 kişinin öldüğü belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Yemen'in güneybatısında Riyad öncülüğünde 8 devletle ortaklaşa kurulan koalisyon güçlerine ait savaş jetlerinin Husileri desteklediği iddia edilen vatandaşların düğününü vurduğu öne sürüldü.

Bombardımanda ölenlerin sayısı ilk açıklamalarda 70 olarak ifade edilirken, Birleşmiş Milletler ölü sayısının 130'a ulaştığını belirtti. Onlarca kişinin de yaralandığı hava saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olayla ilgili Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmazken, Husi isyancılar bombardımanla alakalı olarak Suudileri suçluyor.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı Arap koalisyonu Mart ayından bu yana Husi isyancılara karşı hava saldırısı düzenliyor. Koalisyon güçleri, geçen hafta başkent Sana'yı geri alma operasyonu başlattığını duyurarak hava saldırılarını artırma kararı aldığını açıklamıştı.

Ayrıca dün de Husi kaynaklı haber ajansları Suudi Arabistan'ın, bir köye saldırarak büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişiyi vurduğunu iddia etmişti.

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