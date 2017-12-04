Yemen'de devrik lider Ali Abdullah Salih, Husiler tarafından öldürüldü

Yemen'de Şii Husiler, Suudi Arabistan'la anlaşan devrik lider Ali Abdullah Salih'i evini havaya uçurup öldürdüğünü açıkladı. Husilerle Salih güçlerinin şiddetli çatışmalar yaşadığı Sana'ya Suudiler iki gündür ağır bombardıman yapıyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Yemen'de iktidarı ele geçiren Şii Husilerle bir süre ittifak yapan devrik lider Ali Abdullah Salih'in, saf değiştirip Suudi Arabistan'a anlaşma teklif etmesinin ardından öldürüldüğü belirtildi.

Husilerle Salih güçlerinin çok şiddetli çatışmalara tutuştuğu, Suudilerin liderliğindeki koalisyonun bomba yağdırdığı Sana'da, bugün Husiler Salih'in konutunu havaya uçurdu. İlkin Salih'in patlamada öldüğü ya da kaçmaya çalışırken Husiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

​Ölü bedenine ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Salih'in partisi Yemen Milli Kongresi iddiaları yalanladı. Ama İran'ın Mehr ajansı, Salih'in yanısıra Yardımcısı Arif Zuka ile Milli Kongre Genel Sekreteri Yasir El Avazi'nin de öldürüldüğünde ısrar etti. Ardından Husilerin İçişleri Bakanlığı, ''Salih'in ve suçlu yardımcılarının öldürülmesiyle kendisine bağlı milislerle yaşanan kriz sona erdi'' açıklaması yaptı. Son olarak Yemen Milli Kongresi ölüm haberini doğruladı. 1978'den 2012'ye dek Yemen'i yöneten Salih, Arap isyanları sırasında yine konutunun havaya uçurulması sonucu ağır yaralanarak devrilmişti.

Kızılhaç: En az 125 ölü, 238 yaralı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, son 6 gündür Sana'daki üç hastaneden en az 125 kişinin öldürüldüğü, 238 kişinin yaralandığının rapor edildiğini duyurdu. Kızılhaç, acil yardıma ihtiyaç duyan hastaneleri desteklemeye çalıştıklarını, hastanelerden çok sayıda ceset torbası ve jeneratörleri çalıştırmak için yakıt talebi geldiğini belirtti.

Riyad: Siviller Sana'yı terk etsin

Sana'yı Suudi liderliğindeki koalisyon son iki gündür yoğun bombardımana tutuyor. Koalisyon Suudi devlet televizyonundan ''Husilerin elindeki mevzilere yakın yerleri sivillerin terk etmesini istiyoruz'' açıklamasını yaptı.

Hadi'den Sana'ya taarruz emri

Husiler tarafından Mart 2015'te devrilen, Riyad destekli Mansur Hadi'nin de emrindeki güçlere Sana'ya taarruz emri verdiği duyuruldu. Yemen'in güneyindeki Aden'de üslenen Hadi güçlerinin tümüyle Suudilerin kontrolünde olduğu biliniyor. Kendisine yakın bir kaynak ''Hadi'nin Sana'nın doğusundaki Marib'de bulunan yardımcısı Ali Muhsin Ahmar'a askeri birlikleri harekete geçirip başkente yürüme ve kontrolü ele geçirme emri verdiğini'' duyurdu.

Salih'e af çıkardılar

Öncesinde Hadi'nin Husilerle ilişkisini kesen herkesi affedeceği açıklamasıyla Salih'e jest yapılmıştı. Hadi'nin 'başbakanı' konumundaki Ahmed Ubeyd bin Dağr, Aden'den, "Yakın zamanda Husilerle işbirliği yapıp sonra bundan vazgeçmiş herkes için cumhurbaşkanı tez zamanda genel af açıklayacak. İran tehdidine karşı Husilerle savaşan herkesle omuz omuza duracağız" diye konuşmuştu.