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Dünya

Yemen'de devlet başkanı seçimi 21 Şubat'ta SANA (A.A)

26 Kasım 2011 22:21

-Yemen'de devlet başkanı seçimi 21 Şubat'ta SANA (A.A) - 26.11.2011 - Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yetkilerini devreden anlaşmayı imzalamasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Abed Rabbo Mansur Hadi, devlet başkanı seçiminin 21 Şubat 2012'de yapılacağını bildirdi. Yemen resmi haber ajansı SABA, Hadi'nin, 9 aylık siyasi krizi sona erdirmeyi amaçlayan iktidar paylaşımı anlaşması çerçevesinde 21 Şubat 2012'de devlet başkanı seçimi yapılmasını istediğini duyurdu. SABA, Salih'in, ''Körfez girişimini imzalayan taraflarla diyalog yürütmede anayasal yetkili'' ilan ettiği devlet başkanı yardımcısının seçim tarihiyle ilgili bir kararname yayımladığını, hiçbir kesimin kararnameyi değiştirme ya da feshetme hakkı olmadığını belirtti. Salih, ABD'nin de desteklediği Körfez İşbirliği Konseyi girişimini hafta başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalamıştı. Salih'in imzaladığı yetki devir anlaşmasına göre iktidar 30 gün içinde devlet başkanı yardımcısına devrediliyor, 90 gün içinde de devlet başkanı seçimi yapılıyor.

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