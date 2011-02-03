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Dünya

YEMEN'DE DE GÖSTERİLER SANA (A.A)

03 Şubat 2011 12:25

-YEMEN'DE DE GÖSTERİLER SANA (A.A) - 03.02.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da, iktidar ve muhalefet yanlıları gösteriler düzenliyor. Bölgedeki AFP muhabiri, kentin bir bölümünde muhalefet yanlısı onbinlerce kişinin demokratik reform talebiyle bir araya geldiğini, yaklaşık yüz metre ilerde yönetime destek veren göstericilerin toplandığını belirtti. Her iki gösterinin sakin bir ortamda sürdüğü kaydedildi. Muhalefet yanlısı göstericiler "halk rejim değişikliği istiyor" şeklinde sloganlar atarken, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yandaşlarınınsa "yıkıma hayır, tahrike hayır" yazılı pankartlar taşıdıkları belirtildi. Yemen'de 30 yıldır devlet başkanı olan Salih, Tunus ve Mısır'daki gelişmelerden sonra parlamento, Şura Konseyi ve ordu mensuplarına yaptığı konuşmada, 2013'te devlet başkanlığına aday olmayacağını ve yönetimi oğluna bırakmayacağını bildirmişti. Salih ayrıca, muhalefetten planlanan protesto gösterilerini ve yürüyüşleri iptal etmesini istemişti.

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