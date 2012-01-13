-Yemen'de Cuma gösterileri SANA (A.A) - 13.01.2012 - Yemen'de düzenlenen ve binlerce muhalifin katıldığı gösterilerde Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e sağlanan dokunulmazlık kararı protesto edildi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) barış planı ile çözüm yolları bulunmaya çalışılan siyasi kriz, kuzey bölgelerindeki mezhep çatışmaları ve güneyde artan El Kaide eylemleri ile tırmanmaya devam ediyor. Başta başkent Sana ve diğer birçok kentte toplanan binlerce muhalif, KİK planı ile Salih rejiminin tüm isteklerini yerine getiren Ulusal Geçiş Konseyi hükümetini eleştirmeye devam etti. Protestoların ana teması, Salih'in partisi ve muhalif partilerce kurulan koalisyon hükümetinin, eski sistemdeki ''çıkar sağlama ve yolsuzluklar'' üzerine yürütülen politikaları devam ettireceği yönünde oldu. Sana'da toplanan göstericiler gerekirse, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bile protestolarını ve ''devrim'' hareketlerini devam ettireceklerini söyledi. -Selefi, Şii çatışmaları endişe veriyor- Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki eyaleti Saada'da, Selefi medreselerinde eğitim gören ve yine selefi Vaili aşiretinin himayesinde yaşamlarını sürdüren kabilelerle, Şiiliğin bir kolu olan Zeydi mezhebindeki Hutiler arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kızıldeniz kıyısında, liman kenti Midi yakınlarındaki Mustaba bölgesinde bu hafta yaşanan çatışmalarda 20 kişi öldü. Çatışmaların kaynağı Selefi gurupların medresesi olan Dar'ül Hadis'te eğitim gören kişilerin Şii karşıtı aşırıcı fikirlerle yetiştirilmeleri olarak gösterilirken, Hutiler bölgede kendilerine yönelik bir ''temizlik'' propagandası yürütüldüğü iddiasını savunuyor. Yemen ordusunun 2004 yılından beri mücadele içerisinde olduğu Hutiler, devlet otoritesini kabul etmeyi ve devlete vergi vermeyi ''İslamı yönden caiz değil'' gerekçesi ile reddediyor. Salih rejiminin ''Amerikancı ve dinden çıkmış'' bir rejim olduğunu savunan Hutiler, geçen yılın Ocak ayında başlayan halk ayaklanmaları boyunca Hizbul Hak partisi ile protestolara katılmıştı. Hutiler, El Umma partisi ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday çıkaracaklarını açıklamışlardı. -El Kaide'den ''vur kaç'' taktiği- Geçen yılın Mayıs ayında yer yer Amerikan insansız hava araçlarının da katıldığı Yemen ordusunun operasyonlarıyla büyük darbe alan El Kaide'nin güney bölgelerindeki yapılanmaları, geri çekilirken ''vur kaç'' taktiği uyguluyor. Özellikle ordu ve istihbarat mensubu personele yönelik silahlı eylemler bu hafta da devam etti. Aden'de istihbarat personelini taşıyan servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 görevli ölmüş, onlarcası yaralanmıştı. Emniyet yetkilileri ve Savunma Bakanlığı sözcüsü, yapılan suikast eylemlerinin artabileceğini ve Mayıs ayından beri geri çekilme görüntüsü içinde olan örgütün farklı isimlerdeki yeni yapılanmalarıyla eylem hazırlıkları içinde olduğunu açıkladı. KİK planı gereği 33 yıllık liderliğinin sonu anlamına gelen yetki devri ile Salih, bölgenin istikrarı ve güvenliği için günümüzde dahi alternatifsiz ve bölgeye ''gerekli'' bir lider olduğuna yönelik açıklamalarını, tırmanan şiddet olaylarıyla birlikte tekrarlamaya devam ediyor.