-YEMEN'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR SANA (A.A) - 31.07.2011 - Yemen'in kırsal bölgelerinde ordu ve muhalif gruplar arasındaki çatışmalar devam erken, askeri yetkililere göre kuzey Arhab bölgesindeki silahlı muhaliflerin hedefi başkent Sana havaalanını kontrol altına almak. Başkent yakınlarında bulunan ve savaşın giderek şiddetlendiği dağlık bölgelerde, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Salih'e bağlı mekanize birlikler ve kuzey bölgesinin en büyük karargahının, muhaliflerle savaşı bir aya yakın bir süredir devam ediyor. Bölgenin en kritik noktası ise Uluslararası Sana Havaalanını yukardan gören El Sama tepesi. Bölgedeki çatışmalar gece saatlerinde şiddetleniyor. 3. piyade tugayının komutanları, bölgedeki muhaliflerin "sivil halkın hayatını hiçe saydıklarını ve masum köylüleri bu savaşa alet ettiklerini" ifade etti. Arhab bölgesinin dağlık yapısının muhalif General Ali Muhsin'in askerlerine ve Islah cemaatinin silahlı üyelerine avantaj sağladığı belirtilirken, askeri kaynaklar muhaliflerin ağır silahlara sahip olduğunu ve gündüz yapılan hava harekatlarındaki isabet oranının az olduğunu aktarıyor. Sana havaalanına iniş yapacak uçakların seferlerinde de çatışmalar nedeniyle, son iki gündür gecikmeler oluyor. -GÜNEYDEKİ EL KAİDE OLUŞUMLARI VE BÖLGE HALKININ TRAJEDİSİ- Güney Abyan eyaletine bağlı Zincibar bölgesindeki El Kaide terör örgütüne yönelik operasyonlarda ise bölge halkı ABD'nin düzenlediği insansız hava saldırılarından korunmak için örgüt üyelerini köylerden uzaklaştırıyorlar. Zaman zaman ABD insansız uçaklarının da operasyonlara katıldığı Abyan bölgesinde, El Kaide ile ordu arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Zincibar'a bağlı Lavdar bölgesinde, onlarca silahlı aşiret üyesinin örgütle bağlantılı olduğu bilinen yerleşimcilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtiliyor. Baskını düzenleyen aşiretler adına konuşan Tevfik El Cüneydi, El Kaide'yi köylerinde istemediklerini ve bölgeye yapılan operasyonlarda büyük kayıplar verdiklerini ifade etti. Cüneydi, özellikle ABD'nin hava saldırılarından çok korktuklarını, köylerini militanlardan temizlemeye çalıştıklarını anlattı. Dün yerel bir televizyonda ses kaydı yayımlanan ve El Kaide'nin bölgedeki liderlerinden olduğu iddia edilen Edib El Naki, "savaşları bitene kadar bölgeyi terk etmeyeceklerini ve Lavdar bölgesini, örgütün mücadelesi için yeni merkez seçtiklerini" söyledi. Bölgedeki operasyonları yöneten bir general ise El Kaide ile mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve halkın artık hava saldırılarının sebebinin El Kaide olduğunu anladığını, böylece mücadelenin daha da kolaylaştığını dile getirdi. Öte yandan bölgede polis, güvenlik güçleri ile El Kaide militanları arasında meydana gelen çatışmalar sırasında dost ateşi ile ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Adı açıklanmayan bir Yemen güvenlik yetkilisi, hükümet güçlerinin düzenlediği ve El Kaide'nin hedeflendiği hava saldırılarında yanlışlıkla hükümet yanlısı aşiret üyelerinin öldürüldüğünü söyledi.