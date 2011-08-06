-YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ SANA (A.A) - 05.08.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da hükümete bağlı askeri güçleri ile Ahmar aşireti arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Sana'nın kuzeyindeki Hasaba Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan çatışmalar iki saat sürdü. Görgü tanıkları, iftar saatine yaklaşıldığında cumhuriyet muhafızlarına bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda askerin mahalleyi abluka altına aldığını ve çatışmaların bir anda patlak verdiğini bildirdi. Yoğun top atışları şeklinde başlayan çatışmalara ara verilirken, bölgedeki hareketliliğin dün başladığı ifade ediliyor. Hasaba Mahallesi, Mayıs sonlarında ordu ile Şeyh Sadık El Ahmar'a bağlı Haşid kabilesi mensubu silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara sahne olmuş, çatışmalar Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in sarayına yapılan saldırı ile sonlanırken, yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.