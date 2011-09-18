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Dünya

Yemen'de çatışmalar yayılıyor SANA (A.A)

18 Eylül 2011 23:59

-Yemen'de çatışmalar yayılıyor SANA (A.A) - 18.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da akşam üzeri başlayan çatışmalar kentin değişik bölgelerine yayılıyor. Muhalif General Ali Muhsin'e bağlı askerler ile hükümete bağlı Cumhuriyet muhafızları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde muhalif grupların yaptığı yürüyüşte güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu patlak veren çatışmalar başkent Sana caddelerini savaş alanına çevirirken, muhalif silahlı gruplar kentin değişik bölgelerindeki güvenlik güçleri ile çatışmalara girdi. Çatışmalarda ölü sayısı giderek artarken, kentin genelinde elektrik kesintileri oluyor. Son gelen bilgilerde ölü sayısının 15 olduğu bildirildi.

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