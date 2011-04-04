Yemen'de çatışmalar devam ediyor: 409 yaralı

T24- Yemen'in Kızıldeniz kenti Hudeyde'de geceyarısından sonra toplanan ve saat 02.00'de gösteri yapmaya kalkışan topluluğa polis ateş açtı, 409 kişi yaralandı.









Hastane kaynakları ve Reuters ajansının bildiridiğine göre, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 32 yıllık iktidarını protesto eden birkaç bin kişi, başkent Sana'nın güneyindeki Taiz kentinde dün polisin iki kişiyi öldürmesi üzerine yürüdü.

Polis, Hudeyde kentinde devlet başkanlığı konutuna yürümeki steyen büyük kalabalığa karşı uyarı ateşi açtı ve göz yaşartıcı bomba kullandı.

Göstericiler, Hudeyde'de, Taiz'de iki kişinin polis kurşunuyla öldürülmesini protesto etti.

Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, son 10 günde iktidarı müzakereyle devredebileceğini bildirmesine rağmen somut adım atılmadı.