-Yemen'de çatışmalar: 12 ölü ADEN (A.A) - 14.09.2011 - Yemen'de güvenlik güçleri ile El Kaide ile bağlantılı militanlar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü. Askeri kaynaklar, Zincibar kentinde çıkan çatışmada 1 asker ve 7 militanın öldüğünü, kentin farklı bir bölgesinde de 4 militanın öldürüldüğünü kaydetti. Yemen ordusu, haftasonu Zincibar kentini, El Kaide bağlantılı militanların elinden aldığını açıklamıştı ancak çatışmalar cumartesi gününden beri devam ediyor. Bir yetkili, ordu ve militanlar arasında çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin başarısızlığa uğradığını söyledi.