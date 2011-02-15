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Dünya

YEMEN'DE ÇATIŞMA SANA (A.A)

15 Şubat 2011 15:23

-YEMEN'DE ÇATIŞMA SANA (A.A) - 15.02.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da devlet başkanlığı sarayına yürümek isteyen göstericiler ve iktidar yandaşları arasında yeniden çatışma çıktı. Basın mensuplarının bildirdiğine göre, iktidardaki Halk Genel Kongresi'nin coplu yandaşları ile göstericiler, saraya 1,5 km uzaklıkta karşı karşıya geldiler ve birbirlerine taş attılar.  Olaylarda hafif yaralananlar olduğu bildiriliyor. Çoğunluğunu Sana Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu gösterici sayısının 3 bini bulduğu belirtiliyor.

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