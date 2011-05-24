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Dünya

YEMEN'DE ÇATIŞMA: 6 ÖLÜ SANA (A.A)

24 Mayıs 2011 03:03

-YEMEN'DE ÇATIŞMA: 6 ÖLÜ SANA (A.A) - 23.05.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da, El Ahmar kabilesine mensup beş kişinin ve bir Yemenli vatandaşın polisle çıkan çatışmada öldüğü, yaklaşık kırk kişinin de yaralandığı bildirildi. Kabile ve hükümet kaynakları yaptığı açıklamada, Sana'nın kuzeyinde yer alan El-Hasaba mahallesinde, eski Meclis Başkanı ve Ahmar Kabilesi Reisi Abdullah El Ahmar'ın oğlu milletvekili Sadık El Ahmar'ın evinin çevresinde güvenlik güçleri ile Ahmar aşiretine mensup silahlı kişiler arasında silahlı çatışma yaşandığı, altı kişinin öldüğü ve yaklaşık kırk kişinin de yaralandığını belirtti. Kaynaklar, çatışmanın öğleden sonra başladığı, güvenlik gücü yetkilisi Galip el-Qameş ve Ahmet Ebu Hurya adlı bir milletvekilinin aracılık yapması sonucu gece saatlerinde sona erdiğini ifade etti. Hükümet karşıtı protestoların başladığı günden bu yana desteğini muhalefetten yana kullanan Ahmar kabilesinin, Yemen'in en büyük GSM operatörü başta olmak üzere birçok şirkete sahip olduğu biliniyor.

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