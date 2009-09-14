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Dünya

Yemen'de çatışma: 27 ölü

14 Eylül 2009 03:00

Yemen'in kuzeyinde orduyla Şii isyancılar arasında çıkan çatışmada 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Zeydi grubuna bağlı isyancılarla çıkan çatışmalarda ölenlerden 20'sinin isyancı, 7'sinin asker olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ölen isyancılar arasında 5 liderin de bulunduğu belirtildi. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, geçen hafta yaptığı açıklamada, isyancıların İran'daki gruplardan ve Iraklı Şii din adamı Mukteda El Sadr'dan maddi destek gördüğünü söylemişti.

Hükümet, isyancıların 1960'lı yıllarda çöken Şii devletini yeniden kurmak istediklerini belirtiyor.

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