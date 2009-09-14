Yemen'de çatışma: 27 ölü

Yemen'in kuzeyinde orduyla Şii isyancılar arasında çıkan
çatışmada 27 kişinin öldüğü bildirildi.
Hükümetten yapılan açıklamada, Zeydi grubuna bağlı isyancılarla
çıkan çatışmalarda ölenlerden 20'sinin isyancı, 7'sinin asker olduğu
kaydedildi.
Açıklamada, ölen isyancılar arasında 5 liderin de bulunduğu
belirtildi. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, geçen hafta yaptığı
açıklamada, isyancıların İran'daki gruplardan ve Iraklı Şii din adamı Mukteda El
Sadr'dan maddi destek gördüğünü söylemişti.
Hükümet, isyancıların 1960'lı
yıllarda çöken Şii devletini yeniden kurmak istediklerini
belirtiyor.