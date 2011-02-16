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Dünya

YEMEN'DE ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ ADEN (A.A)

16 Şubat 2011 20:51

-YEMEN'DE ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ ADEN (A.A) - 16.02.2011 - Yemen'in güneyindeki Aden kentinde hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Bir emniyet yetkilisi, Aden'deki çatışmalarda ateşli silahla yaralanan bir göstericinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Hastane kaynakları daha önce, güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı yüzlerce göstericiye müdahalesinde ağır yaralanan Muhammed Ali Elvani'nin kaldırıldığı hastanede öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti. Başkent Sana'da da bugün iktidar yanlılarıyla hükümet karşıtları arasındaki çatışmalarda 4 kişi yaralanmıştı.

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