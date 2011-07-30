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Dünya

YEMEN'DE CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ SANA (A.A)

30 Temmuz 2011 18:22

-YEMEN'DE CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ SANA (A.A) - 30.07.2011 - Yemen'in güneyindeki Zincibar yakınlarında çıkan çatışmalarda can kaybının toplamda 29'a yükseldiği bildirildi. Polis, güvenlik güçleri ile El Kaide militanları arasında meydana gelen çatışmalarda hükümet yanlısı 15 kişinin öldüğünü, bu kişilerin dost ateşi sonucu yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Yemen ordusu ile militanlar arasında çıkan çatışmada, ölen albay sayısının da 2'ye yükseldiği belirtildi. Daha önceki açıklamada, bir albay ile 6 askerin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

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