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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de camiye çifte saldırı

Yemen'in başkenti Sana'da Şiilere ait bir camiye namaz sırasında bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

03 Eylül 2015 00:55


Yemen Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Husi taraftarlarının devam ettiği bir camiye akşam namazı sırasında eş zamanlı olarak iki bombalı saldırı birden düzenlendi. Bomba yüklü bir araç cami dışında infilak ederken, canlı bomba olduğu belirtilen diğer saldırgan caminin içinde kendini havaya uçurdu. Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü IŞİD bir Twitter hesabı üzerinden saldırıyı üstlendi. Yemen'de başkent Sana aylardır Şii Husi milislerinin kontrolü altında bulunuyor. İktidar boşluğundan yararlanan El Kaide ve IŞİD de Yemen'de faaliyet gösteriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YemenSanaIŞİDSağlık BakanlığıHusiTwitterHusi KaideDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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