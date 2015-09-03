Yemen'de camiye bombalı saldırı: 20 ölü, 40 yaralı

Yemen'in başkenti Sana'da, çoğunlukla Husilerin bulunduğu el-Müeyyed Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü. Kanlı saldırıda, 40'tan fazla da yaralı var.

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sana'nın El-Cerraf bölgesinde, çoğunlukla Ensarullah Hareketi (Husiler) taraftarlarının bulunduğu Müeyyed Camisi'ne bombalı saldırıdüzenlendiği belirtildi.



Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, onlarca kişin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.