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Dünya

Yemen'de camiye bombalı saldırı: 20 ölü, 40 yaralı

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı

03 Eylül 2015 02:31

Yemen'in başkenti Sana'da, çoğunlukla Husilerin bulunduğu el-Müeyyed Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü. Kanlı saldırıda, 40'tan fazla da yaralı var.

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sana'nın El-Cerraf bölgesinde, çoğunlukla Ensarullah Hareketi (Husiler) taraftarlarının bulunduğu Müeyyed Camisi'ne bombalı saldırıdüzenlendiği belirtildi. 

Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, onlarca kişin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

 

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