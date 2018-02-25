Yemen'de bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 44 yaralı

Yemen'in Aden kentinde bomba yüklü 2 araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 askerin öldüğü, aralarında sivillerin de bulunduğu 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü 2 aracın Aden'in et-Tevahi bölgesinde Terörle Mücadele Kuvvetleri binası önünde infilak ettirildiği belirtildi.

Patlamalarda 6 askerin hayatını kaybettiği, aralarında sivillerin de bulunduğu 44 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Resmi kaynaklardan patlamaya ilişkin bir açıklama yapılmazken, olayın sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.