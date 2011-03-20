-YEMEN'DE BİR BAKAN DAHA İSTİFA ETTİ SANA (A.A) - 20.03.2011 - Yemen'de İnsan Hakları Bakanı Huda El Baan, başkent Sana'da Cuma günü 52 kişinin ölümüne neden olan muhaliflere karşı şiddeti protesto için istifa etti. El Baan, yayımladığı açıklamada, göstericileri hedef alan "korkunç katliamı" protesto için hükümetten ve Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Halk Kongresi'nden istifa kararı aldığını bildirdi. İnsan Hakları Bakanı El Baan'ın yardımcısı Ali Taysir'in de istifa yönünde karar aldığı belirtildi. Yemen'de Cuma günü düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 52 kişinin öldüğü ve 126 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Turizm Bakanı Nebil El Fakih de göstericilere karşı haksız yere güç kullanıldığı gerekçesiyle Cuma günü istifa etmişti.