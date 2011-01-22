-YEMEN'DE BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ YAPTI SANAA (A.A) - 22.01.2011 - Yemen'de binlerce kişi, 32 yıldır iktidarda olan devlet başkanının görevden alınması için protesto gösterisinde bulundu. Başkentteki Sanaa Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler ve muhalif gruplar, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih aleyhine, ''Ali, arkadaşın Bin Ali'ye katıl'' şeklinde slogan attı. Polis, göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Devlet başkanının görev süresinin kısaltılmasını da içeren reform paketinin yetersiz olduğundan şikayet eden göstericilerin, Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarı bırakıp kaçmasına yol açan olaylardan ilham aldıklarına dikkat çekiliyor.