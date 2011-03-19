-YEMEN'DE BİLANÇO ARTIYOR SANA (A.A) - 19.03.2011 - Yemen'in başkenti Sana'da yönetim karşıtı göstericilere dün güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevden ayrılmasını isteyen göstericilere açılan ateşte ölü sayısının 52'ye yükseldiğini, yaralı sayısının 126 olduğunu belirtti. Bu arada bölgeye bugün polis güçlerinin konuşlandırıldığı kaydedildi. Öte yandan görgü tanıkları, Aden kentinin Moalla bölgesinde iki haftadır barikat kuran göstericilerin üzerine bugün polis ve askerlerin ateş açması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.