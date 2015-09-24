Yemen'de bayram namazında katliam, 29 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da bir camide bayram namazı esnasında meydana gelen iki intihar saldırısında en az 29 kişi hayatını kaybetti.

CNN 'in haberine göre, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

AFP'ye konuşan görgü tanıkları, El Belili camisi içindeki ilk patlamadan sonra ikinci intihar bombacısının, namaz kılanların dışarıya koşması esnasında cami girişinde bombayı patlattığını söyledi. Patlama, Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin Suudi Arabistan'daki sürgünden güneydeki Aden kentine dönmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Husilerin kontrolünde bulunan Sana hem Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap devletleri koalisyonunun hem de Yemen'deki el Kaide ve IŞİD kollarının tehdidi altında bulunuyor.

Öte yandan IŞİD'e bağlı "Sana Vilayeti" adlı örgüt, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sana'daki Belili Camisi'nde bayram namazı sırasında düzenlenen saldırı, Husilere karşı yapılan misilleme dalgasının bir parçası olarak gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, Ebu Ömer el-Hadidi isimli intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı bayram namazı sırasında patlattığı ve olayda onlarca ölü ve yaralı bulunduğu iddia edildi.