Yemen'de bayram namazına bombalı saldırı



Saldırının düzenlendiği El Balili Camisi, Polis Akademisi'nin yakınlarında bulunuyor. Yetkililer patlamada onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti. Husilerin gittiği camiler bir süredir IŞİD militanları tarafından hedef alınıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu mart ayının sonundan bu yana Yemen'de operasyon düzenliyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ülkede halkın yüzde 80'inin dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç durumda olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 13 milyon kişinin yeterli miktarda gıdası, 9 milyondan fazla kişinin ise içme suyu olmadığına dikkat çekiliyor. BM temmuz ayı başında Yemen için en yüksek düzeyde yardım alarmı vermişti.