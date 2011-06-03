Yemen'de Başkanlık Sarayı'na saldırı!



Bu arada Sana'da top ve havan mermileriyle Başkanlık Sarayı içindeki camiye saldıran General Ali Muhsin'e bağlı birliklerin saldırıları yeniden başladı. Kentin güneyinde bulunan Başkanlık Sarayı yoğun şekilde korunurken, özel eğitimli Cumhuriyet Muhafızları bölgeye girişlere izin vermiyor.



Cuma namazından 1 saat önce başlayan saldırılar sonrası kentte elektrikler kesildi ve ulaşım durma noktasına geldi. Salih'e bağlı birliklerin ağır makineli tüfekler ve roketlerle General Muhsin'in birliklerine karşılık verdiği belirtiliyor.



Yemen Devlet Başkanı Salih'e bağlı güçlerle muhalif aşiret üyeleri, Salih'in geçen hafta uzlaşma anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinden sonra çatışmaya başlamıştı. Çatışmalarda bugüne kadar 150'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

