-YEMEN'DE BAŞKANLIK SARAYI VURULDU SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'deki bir muhalefet televizyonu, Yemen Devlet Başkanı Salih'in öldürüldüğünü iddia etti. Muhalefet televizyonunun iddiasını duyuran Reuters ajansı, telefonla aranan Devlet Başkanlığı yetkililerine ulaşılamadığını belirterek, Salih'in akıbetinin doğrulanamadığını vurguladı. Sana'daki sokak çatışmaları sırasında Devlet Başkanlığına havan topu mermisinin isabet ettiği, Salih ile başbakan ve meclis başkanının yaralandığı haber verilmişti.