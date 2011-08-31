-Yemen'de bakan saldırıdan kurtuldu ADEN (A.A) - 30.08.2011 - Yemen Savunma Bakanı Muhammed Nasır Ahmed'ın bir bombalı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Askeri bir kaynak, ülkenin güneyinde yer alan ve El Kaide'nin aktif olduğu Abyane bölgesinde bulunan bir köy yakınında, bakanın konvoyunun geçişi esnasında bir bomba patladığını, patlama sonucunda bakanın kurtulduğunu, 2 askerin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını belirtti. Kaynak, El Kaide'nin kontrol ettiği bölgelere 150 patlayıcı yerleştirdiğine dair bilgiler aldıklarını, bugünkü patlamanın da bu patlayıcılardan biri olduğunu düşündüklerini söyledi.