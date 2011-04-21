-YEMEN'DE AYAKLANMANIN BİLANÇOSU AĞIR SANA (A.A) - 21.04.2011 - Yemen'de ocak ayından beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde çıkan çatışmalarda bugüne kadar 360 kişi öldü, 2 bini aşkın kişi yaralandı. "Gençlik Devrimi Gönüllü Doktorlar Komitesi" üyesi Dr. Muhammed Ayderus, olaylarda 79 günde 360 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi. Liseden sonra devlet bursuyla Türkiye'ye giderek Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ayderus, muhalefet yanlılarının toplandığı Üniversite Meydanı'nda kurulan sahra hastanesinin "aslında bir cami olduğunu" belirterek, "Devletten yardım görmüyoruz. Ciddi bir tıbbi malzeme sıkıntımız var. Burada çok mütevazı şartlarda, müthiş bir özveri ve gönüllü hareket örneği var. Biz maaşlı doktor değiliz. Tamamen gönüllü olarak işlerimizi bıraktık, burada 24 saat bekliyoruz" diye konuştu. Ayderus, aralarında Londra'dan mezun bir kalp cerrahı profesör arkadaşları bulunduğunu kaydederek, "Dışarıda çok pahalıya ameliyatlar yapan bu arkadaşımız, ücret almadan, tamamen gönüllü olarak burada mücadele ediyor" ifadesini kullandı. 18 Mart olaylarında hastaneye çevrilen camiye 21 ceset getirildiğini belirten Ayderus, "Gelen vakalarda gördük ki, ölenlerin çoğu göğüs ve göğüs üzerinden vurulmuş. Bu, ateş açanların doğrudan öldürmeye teşebbüs ettiği manasına geliyor" dedi. Göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığını ifade eden Ayderus, kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerde bir haftadan fazla bir süre istemsiz kas hareketleri, geçici körlük ve kısmi felç semptomları gözlemlediklerini söyledi. -SİGORTASIZ DOKTORLAR- Ülkede doktorların normal şartlar altında 250 dolar maaşla sigortasız çalıştığını kaydeden Ayderus, halkın mücadelesinin "refah ile özgür ve demokratik bir hayatı" amaçladığını anlattı. Dr. Ayderus, Yemen'in hak etmediği bir yoksulluk içinde bulunduğunu söyleyerek, "Ali Abdullah Salih yönetimi, ailesini ve aşiretini zengin etti. Biz aslında zengin bir ülkeyiz, ama maalesef 32 yıl boyunca kandırıldık. Bu yüzden biz doktorlar, öğretmenler, mühendisler olarak el ele verip bu sistemi değiştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu. Birkaç gün sonra katılacağı bir sempozyumda "Türkiye'nin son on yılda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar" konulu bir sunum yapacağını bildiren Ayderus, Türk halkından, Yemen'deki olayların sona ermesi için dua etmesini beklediklerini ifade etti. Dr. Ayderus, "Salih yönetimi gittikten sonra, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da bizi bekleyen birçok iş var" dedi. (SİN-ALŞ)