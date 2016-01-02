Yemen'de ateşkes bozuldu



Suudi Arabistan öncülüğündeki birlikler, Aralık'ta varılan ateşkes anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın verdiği bilgiye göre Husi militanları ve eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in destekçilerinin ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal etmeleri nedeniyle bu yönde bir karar verildi.

Şimdiye kadar yapılan barış müzakerelerinden de bir sonuç çıkmamıştı. Görüşmelere 14 Ocak'ta devam edileceği belirtilirken, ateşkesin sonlandırılmasının barış görüşmelerine nasıl yansıyacağı bilinmiyor.

Yaklaşık 9 aydır süren çatışmalarda altı bin civarında insan yaşamını yitirdi. İran'ın desteklediği Husiler ülkenin büyük bir bölümünü denetimleri altına aldılar. Şii Husiler yolsuzluklar ve El Kaide nedeniyle mevcut yönetimi devirmek istediklerini belirtiyorlar. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri birlik Mart'tan beri Yemen ordusuyla birlikte Husilere karşı mücadele veriyor.