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Dünya

Yemen'de ateşkes bozuldu

Birleşmiş Milletler'in de destek verdiği müzakereler sonrası 15 Aralık'ta ateşkes ilan edilmişti

02 Ocak 2016 16:57

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'de artık ateşkese uymayacaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; koalisyondan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, isyancı Şii Husilerin Suudi Arabistan sınırında düzenlediği saldırılar gösterildi. Suudi Arabistan Haber Ajansı'ndan duyurulan açıklamada ülkenin bazı kentlerine roket saldırıları düzenlendiği, sınır muhafızlarının hedef alındığı, yardım faaliyetlerinin aksatıldığı belirtildi.

Yemen'de, uzun vadeli bir barış anlaşması imzalanmasına yardımcı olması amacıyla Birleşmiş Milletler'in de destek verdiği müzakereler sonrası 15 Aralık'ta ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkes neredeyse her gün ihlal ediliyordu.

 

Yaklaşık 6 bin kişi öldü

 

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, geçen yıl mart ayında Yemen'de Husilere yönelik hava saldırılarına başlamışlardı. Saldırılarda yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yarısı sivil.

İran destekli Husiler halen Yemen'in yaklaşık yarısını kontrol ediyor. 20 milyondan fazla kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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