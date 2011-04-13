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Dünya

YEMEN'DE ASKERLER GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI ADEN (A.A)

13 Nisan 2011 13:09

-YEMEN'DE ASKERLER GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI ADEN (A.A) - 13.04.2011 - Yemen'in güneyindeki Aden'de, bu sabah askerlerin protestocuların üzerine ateş açılması sonucu göstericilerden biri öldü, 4'ü yaralandı. Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, askerlerin, Mansura semtinde genel grev çağrısı çağrısı yapmak üzere trafiği engellemek amacıyla yola barikat kuran gençlere ateş açtığını belirttiler. Yemen'de göstericiler, 32 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevinden ayrılması talebiyle bugün Sana, Aden ve diğer kentlerde genel grev çağrısı yaptı.

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