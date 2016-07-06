T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen’de askeri üsste çifte intihar saldırısı

Saldırıda altı asker hayatını kaybederken, saldırı sonrası silahlı çatışmaların yaşandığı ifade edildi

06 Temmuz 2016 20:45

Yemen’in Aden kentindeki Savlaban Askeri Üssüne bomba yüklü iki araç ile düzenlenen intihar saldırısında, altı asker hayatını kaybetti.

Sputnik’in haberine göre, Aden’in Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Savlaban Askeri Üssü ana kapısına dün bomba yüklü iki araç ile intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda altı asker hayatını kaybederken, saldırı sonrası silahlı çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Önceki gün hem Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi hem de Husi liderlerinden Muhammed Ali Husi, bayram nedeniyle birer mesaj yayımlayarak ülkelerindeki şiddet olaylarının sona ermesini istediklerini kaydetmişti.

Hadi mesajında “Hiçbir güç Yemen halkının galip gelmesine engel olamayacak. Halk, güçsüz ya da tedbirsiz olduğu için değil akan kanın durmasını ve devletin kalan mirasının korunmasını istediği için barış istemektedir” ifadesini kullanmış, Husi ise “Ülkede yeni bir sayfa açmaya ve kalplerimizi birbirimize açmaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Ülke dışındaki hükümeti hiç kimsenin baskısı ve vesayeti olmadan diyaloğa geçmek için ülkeye dönmeye çağırıyoruz” demişti.

 

ETİKETLER

yemenintihar saldırısıaskeri üs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24