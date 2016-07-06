Yemen’de askeri üsste çifte intihar saldırısı

Yemen’in Aden kentindeki Savlaban Askeri Üssüne bomba yüklü iki araç ile düzenlenen intihar saldırısında, altı asker hayatını kaybetti.

Sputnik’in haberine göre, Aden’in Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Savlaban Askeri Üssü ana kapısına dün bomba yüklü iki araç ile intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda altı asker hayatını kaybederken, saldırı sonrası silahlı çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Önceki gün hem Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi hem de Husi liderlerinden Muhammed Ali Husi, bayram nedeniyle birer mesaj yayımlayarak ülkelerindeki şiddet olaylarının sona ermesini istediklerini kaydetmişti.

Hadi mesajında “Hiçbir güç Yemen halkının galip gelmesine engel olamayacak. Halk, güçsüz ya da tedbirsiz olduğu için değil akan kanın durmasını ve devletin kalan mirasının korunmasını istediği için barış istemektedir” ifadesini kullanmış, Husi ise “Ülkede yeni bir sayfa açmaya ve kalplerimizi birbirimize açmaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Ülke dışındaki hükümeti hiç kimsenin baskısı ve vesayeti olmadan diyaloğa geçmek için ülkeye dönmeye çağırıyoruz” demişti.