Yemen'de askeri üsse saldırı: 9 ölü

Yetkililer Yemen'in güneyindeki bir askeri üsse yapılan saldırıda en az 9 askerin öldüğünü açıkladı. Saldırının El Kaide militanları tarafından yapıldığı düşünülüyor. Saldırganların patlayıcı yüklü aracı Abyan bölgesindeki Şukra üssüne sürerek ateşlediği belirtidi.

Bir yetkili, saldırganların askeri bir araç kullandığını ve üsse varmadan önce birçok kontrol noktasını geçtiğini vurguladı.

Yemen'de El Kaide militanlarının daha önce de güvenlik güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunduğu belirtildi. Son haftalarda ordu El Kaide'ye karşı mücadeleyi yoğunlaştırınca şiddet olaylarında da artış oldu. (BBC Türkçe)