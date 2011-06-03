-YEMEN'DE AŞİRET LİDERLERİNİN EVİNE BOMBA SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'de aşiret üyelerinin Devlet Başkanlığı sarayına saldırısının ardından, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerin aşiret liderlerinin evlerini bombaladığı bildirildi. Güvenlik kaynakları yaptıkları açıklamada, saraya saldırının ardından aşiret liderlerinin evlerinin bombardımana tutulduğunu belirtti. Bu arada El Arabiya televizyonu, hükümetin, Salih'in de yaralandığının bildirildiği saldırıdan Sadık El Ahmar'ın lideri olduğu aşiret grubunu sorumlu tuttuğunu duyurdu.