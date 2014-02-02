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Dünya
Deutsche Welle

Yemen'de Alman vatandaşı kaçırıldı

Yemen'de bir Alman vatandaşının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı açıklandı.

02 Şubat 2014 19:47


Yemen resmi haber ajansı Saba'nın Yemen Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı
haberine göre, başkent Sana'da silahlı bir grup tarafından kaçırılan Alman
vatandaşının, Marib vilayetine götürüldüğü sanılıyor. 

Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir Abdullah El-Kırbi'nin Almanya'nın Yemen
Büyükelçisi'ne kaçırılma olayıyla ilgili bilgi verdiği, "Alman
vatandaşının
salıverilmesini sağlamak için Yemenli makamların ellerinden gelen çabayı
harcayacaklarına dair söz verdiği" belirtildi.

Dışişleri Bakanı El-Kırbi'nin, "Yemen'in itibar ve çıkarlarına zarar veren bu tür
eylemlerden ötürü üzüntüsünü ifade ettiği" kaydedildi.

Berlin'den yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kriz merkezinin
faaliyete geçtiği ve Alman vatandaşının salıverilmesini sağlamak için Sana'daki
büyükelçilik ve Yemen Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat halinde olunduğu
bildirildi.  

Geçen yılın aralık ayında başkent Sana'da düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 2
Alman kalkınma uzmanının da bulunduğu 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Yemen'de sık sık yabancı ülkelerin vatandaşları kaçırılıyor. Kaçırmalar, cezaevlerinde
bulunan aşiret mensuplarının salıverilmesini sağlamak ya da fidye elde etmek amacıyla
yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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