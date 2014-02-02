Yemen'de Alman vatandaşı kaçırıldı



Yemen resmi haber ajansı Saba'nın Yemen Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı

haberine göre, başkent Sana'da silahlı bir grup tarafından kaçırılan Alman

vatandaşının, Marib vilayetine götürüldüğü sanılıyor.

Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir Abdullah El-Kırbi'nin Almanya'nın Yemen

Büyükelçisi'ne kaçırılma olayıyla ilgili bilgi verdiği, "Alman

vatandaşının

salıverilmesini sağlamak için Yemenli makamların ellerinden gelen çabayı

harcayacaklarına dair söz verdiği" belirtildi.

Dışişleri Bakanı El-Kırbi'nin, "Yemen'in itibar ve çıkarlarına zarar veren bu tür

eylemlerden ötürü üzüntüsünü ifade ettiği" kaydedildi.

Berlin'den yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kriz merkezinin

faaliyete geçtiği ve Alman vatandaşının salıverilmesini sağlamak için Sana'daki

büyükelçilik ve Yemen Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle irtibat halinde olunduğu

bildirildi.

Geçen yılın aralık ayında başkent Sana'da düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 2

Alman kalkınma uzmanının da bulunduğu 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Yemen'de sık sık yabancı ülkelerin vatandaşları kaçırılıyor. Kaçırmalar, cezaevlerinde

bulunan aşiret mensuplarının salıverilmesini sağlamak ya da fidye elde etmek amacıyla

yapılıyor.