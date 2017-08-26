Yemen'de ABD'ye ait helikopter düştü

ABD Merkez Komutanlığı, kendisine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, Yemen’in güney sahiline 20 mil uzaklıkta düştüğünü duyurdu. Eğitim sırasında düşen helikopterin 6 mürettebatından 5’inin kurtarıldığı, bir askerin ise kayıp olduğu belirtildi.

Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği dile getirildi.



Yemen'in güney illerinde konuşlanmış durumda bulunan ABD kuvvetleri, Yemen kuvvetlerinin ağustos ayının başlarında ülkenin güneydoğusundaki Şebva ilinde El-Kaide'ye düzenlediği operasyona destek vermişti.