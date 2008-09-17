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Dünya

Yemen'de ABD Elçiliği'ne saldırı

Yemen'in başkenti Sana'daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlamalar oldu. Çok sayıda ölü olduğu bildiriliyor

17 Eylül 2008 03:00

Yemen'in başkenti Sana'daki ABD Büyükelçiliği yakınında şiddetli patlamalar meydana geldi. Büyükelçilik binasını hedef aldığı tahmin edilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü.

Amerikalı üst düzey bir yetkili, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kadar patlama olduğunu söyledi. Yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada, büyükelçilikte güvenlik görevlisi olan bir Yemenlinin öldüğü saldırıda Amerikalı personelden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken, 5 kadar patlamanın olduğu saldırıdan sonra bölgeye gelen Yemenli acil durum yetkililerinin keskin nişancılar tarafından pusuya düşürüldüğünü ve ateş altında kaldıklarını kaydetti.

Amerikalı yetkili, bazı saldırganların Yemen askerlerinin kıyafetlerini giydiğinin görüldüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada Yemenli güvenlik kaynakları, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi, 4'ü sivil, 6'sı saldırgan 16 kişinin öldüğünü söylediler.

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Saldırının sorumluluğunu, kendilerini 'Yemen'deki İslami Cihad' olarak tanıtan aşırı dinci bir grup üstlendi. El Arabaya televizyonuna göre, Yemen Devlet Başkanı'ndan hapiste olan üyelerinin salıverilmesini isteyen grup, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sana'daki diplomatik temsilciliklerini hedef alma tehdidinde de bulundu. (Tempo24)

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