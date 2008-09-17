Yemen'de ABD Elçiliği'ne saldırı

Amerikalı üst düzey bir yetkili, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kadar patlama olduğunu söyledi. Yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada, büyükelçilikte güvenlik görevlisi olan bir Yemenlinin öldüğü saldırıda Amerikalı personelden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken, 5 kadar patlamanın olduğu saldırıdan sonra bölgeye gelen Yemenli acil durum yetkililerinin keskin nişancılar tarafından pusuya düşürüldüğünü ve ateş altında kaldıklarını kaydetti.

Amerikalı yetkili, bazı saldırganların Yemen askerlerinin kıyafetlerini giydiğinin görüldüğünü sözlerine ekledi.



Bu arada Yemenli güvenlik kaynakları, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi, 4'ü sivil, 6'sı saldırgan 16 kişinin öldüğünü söylediler.

>>> Yemek açıklarında gemi kaçırıldı

Saldırının sorumluluğunu, kendilerini 'Yemen'deki İslami Cihad' olarak tanıtan aşırı dinci bir grup üstlendi. El Arabaya televizyonuna göre, Yemen Devlet Başkanı'ndan hapiste olan üyelerinin salıverilmesini isteyen grup, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sana'daki diplomatik temsilciliklerini hedef alma tehdidinde de bulundu.