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Dünya

Yemen'de 9 El Kaide üyesi öldürüldü SANA (A.A)

16 Ekim 2011 14:14

-Yemen'de 9 El Kaide üyesi öldürüldü SANA (A.A) - 16.10.2011 - Yemen'in güney bölgelerinde devam eden operasyonlarda terör örgütü El Kaide'nin 9 üyesi öldürüldü. Ülke genelinde devam eden halk ayaklanmalarıyla devlet otoritesinin zayıflamasından faydalanarak bölgede güç oluşturmaya çalışan El Kaide'ye yönelik operasyonlar Suudi Arabistan, Yemen ve ABD işbirliğinde devam ediyor. Operasyonlara sık sık katılan ABD insansız uçakları, Arap El Kaidesi'nin büyük kayıplar vermesine neden oluyor. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son operasyonlarda dokuz militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Örgütün Arap yarımadasındaki yapılanmalarına liderlik eden İmam Muhammed El Evlaki'nin aynı bölgede yapılan ABD insansız uçaklarıyla öldürülmesi sonucu, örgüt Yemen ordusuna ve siyasilerine yönelik suikast eylemlerini arttırmıştı.

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