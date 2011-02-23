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Dünya

Yemen'de 8 vekil istifa etti

Yemen'de iktidar partisi Genel Halk Kongresi'nin sekiz milletvekili, ülkedeki gösterilerde baskı ve güç kullanılmasını protesto için partilerinden istifa etti.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Yemen'de iktidar partisi Genel Halk Kongresi'nin sekiz milletvekili, ülkedeki gösterilerde baskı ve güç kullanılmasını protesto için partilerinden istifa etti.


İstifa eden milletvekillerinden Abdo Bişr, gösterileri bastırmak için uygulanan yöntemleri protesto etmek için partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.


Milletvekilleri, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidardan gitmesi için başkentte oturma eylemi yapan ve dün rejim yanlılarının saldırısına uğrayan göstericilerden ikisinin ölmesi üzerine dün gece istifa kararı aldılar.


Bişr, iktidar partisinin 59 milletvekilinin daha topluca istifa için görüşme yaptıklarını belirtti.
İktidar partisinin iki milletvekili de hafta başında 16 Şubat'ta başlayan gösterilerde 12 kişinin güvenlik güçleri tarafından Aden'de öldürülmesini protesto için partilerinden istifa etmişti.
Yemen'de 301 üyeli parlamentoda 230 milletvekili bulunan iktidar partisi, bugün yandaşlarının yapacağı karşı gösteriyi dün iki göstericinin ölümü yüzünden süresiz ertelemişti.

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