Yemen’de 7 ayda 5 bin 700 kişi öldü

Yemen'de, Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon destekli Yemen güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 26 Mart'tan bu yana 830'u çocuk ve kadın 5 bin 700 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’in haberine göre, BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Johannes van der Klaauw, videokonferans yöntemiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede altyapının ve temel hizmetlerinin durumunun hızla kötüleştiğini söyledi.

Yemen'de 14 milyondan fazla kişinin sağlık kuruluşlarına erişim imkanından mahrum olduğunu, 3 milyon çocuk ve hamile kadının yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Klaauw, 1,8 milyon çocuğun okula gidemediğini belirtti.

Klaauw, ülke nüfusunun yüzde 82'sine karşılık gelen 21,2 milyon kişinin bir şekilde insani yardıma muhtaç olduğunu dile getirdi.

Çatışmalar nedeniyle ölen ve yaralananlara ilişkin de bilgi veren Klaauw, 26 Mart'tan bu yana çatışmalarda 830'u çocuk ve kadın 5 bin 700 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Klaauw, aynı süreçte 8 bin 800'den fazla insan hakkı ihlalinin tespit edildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Veled Şeyh Ahmed'in bugün soruna diplomatik çözüm bulunması çabaları kapsamında Tahran'ı ziyaret ederek İran Dışişleri Bakanı ve yardımcısı ile görüştüğünü söyledi.

Şeyh Ahmed'in Tahran'dan Muskat'a geçtiğini ve burada Husilerle görüşeceğini söyleyen Dujarric, özel temsilcinin daha sonra Riyad'a giderek Yemen Hükümeti delegasyonu ile bir araya geleceğini belirtti.